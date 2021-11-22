В Киеве легковушка сбила пешехода: пытался перебежать шесть полос проспекта Бандеры. Видео

В Киеве в ночь с 21 на 22 ноября на проспекте Степана Бандеры легковушка сбила пешехода. Мужчина пытался перебежать дорогу в неположенном месте.

Об этом сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua. Пострадавшего госпитализировали в медучреждение (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы. 18+).

"Парень пытался перебежать 6 полос, получил тяжелую травму головы и был срочно госпитализирован", – говорится в сообщении.

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На опубликованном фото можно увидеть, что машина сбила пешехода возле отбойника. В результате ДТП на данном участке дороги наблюдались проблемы с движением транспорта.

Стоит отметить, что недалеко от места аварии находится подземный пешеходный переход. Обстоятельства аварии установят правоохранители.

Напомним, ранее в Киеве автомобиль Lexus сбил мужчину, который до этого участвовал в массовой драке на тротуаре и пытался сбежать от оппонентов. Пешеход, попавший под колеса иномарки, скончался до приезда скорой.

В центре Львова водитель городской маршрутки наехал на двух женщин-монахинь, переходивших дорогу. Одну из них виновник аварии протащил несколько километров.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 ноября, в Киеве на Троещине автомобиль марки Skoda Octavia сбил женщину, которая гуляла с малолетней дочкой на ярмарке выходного дня. Малышка отделалась испугом, а вот у ее матери подозрение на перелом ноги.