В Киеве легковушка протаранила автобус с детьми. Подробности и фото

В Дарницком районе Киева в пятницу, 17 января, легковушка протаранила автобус "Богдан", в салоне которого находились дети. В результате аварии возник пробка.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители.

"ДТП на Ревуцкого возле недостроенной АЗС (у Ревуцкого-Ахматовой-Тростянецкого). Chevrolet Aveo въехал в "Богдан". В автобусе дети, вероятно, это детский школьный автобус", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ДТП движение транспорта по улице Ревуцкого затруднено. Для проезда свободна одна полоса из главной и одна из прилегающей.

Напомним, в Шевченковском районе Киева легковушка на скорости протаранила сопротивление путепроводу. Авария произошла у станции метро "Берестейская".

Как сообщал OBOZ.UA, в Святошинском районе Киева произошла авария с участием легковых автомобилей BMW и Ford. В результате столкновения погибли пассажирка и водитель последнего авто.

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