В Киеве легковушка на скорости въехала в витрину магазина. Фото

В Соломенском районе Киева в воскресенье, 3 сентября, легковушка на скорости въехала в витрину магазина и перевернулась. Авария произошла на улице Борщаговской.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины происшествия установят следователи.

"ДТП в Киеве на Борщаговской 99. Chevrolet припарковался крышей в магазин. Обошлось без погибших", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть последствия аварии. В частности, видна разбитая витрина магазина и поврежденный автомобиль. Был ли водитель легкового автомобиля в состоянии опьянения на момент аварии, не сообщалось.

Следует добавить, что в Киеве за первые 6 месяцев текущего года произошло 878 аварий с погибшими и травмированными. В сравнении с 2022 годом этот показатель увеличился почти на 70%.

Напомним, в Святошинском районе Киева в воскресенье, 27 августа, произошла авария с участием четырех элитных автомобилей. За рулем одного из них находилась известная блоггерша Даша Квиткова.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области в среду, 30 августа, на трассе Киев – Одесса произошла авария с участием грузовика и легковушки. В результате ДТП пострадали четыре человека, среди которых несовершеннолетний.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber . Не ведитесь на фейки!