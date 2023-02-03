На Киевщине легковушка съехала в кювет и врезалась в дерево: людей из машины доставали спасатели. Фото

В Белоцерковском районе Киевской области легковушка на скорости съехала в кювет и врезалась в дерево. Чтобы достать водителя и пассажира из изуродованной машины, вызвали спасателей.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Обстоятельства и причины аварии установят следователи.

По словам спасателей, сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Ставище-Тетиев к ним поступило 2 февраля около 8:00.

"По прибытию спасателей на место вызова было установлено, что легковой автомобиль ВАЗ 2110 столкнулся с деревом. В результате ДТП водителя и пассажира авто зажало металлическими конструкциями. Спасатели провели деблокацию людей из автомобиля" – рассказали в ГСЧС.

Напомним, в Киеве будут судить владельца Mercedes-Benz, который в состоянии опьянения спровоцировал аварию у станции метро "Шулявская", в результате чего погибли водитель и пассажир Skoda. в Деснянском районе Киева в среду, 25 января, водителю автомобиля Peugeot стало плохо за рулем, в результате чего легковушка въехала в дерево и зацепил припаркованный грузовик. К сожалению, медики ничего не могли сделать и только констатировали смерть мужчины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Подольском районе Киева водитель автомобиля Audi A4, который на скорости протаранил столб, выписали штрафов более чем на 72 тысячи гривен. В частности, мужчина ездил на машине без документов, которых его лишил суд.

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