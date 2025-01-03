В Киеве по улице Глубочицкой произошла масштабная авария: на месте медики и полиция. Подробности, фото и видео

В Киеве в пятницу, 3 января, на улице Глубочицкой произошла авария с участием четырех автомобилей. В результате ДТП было полностью перекрыто движение трамваев.

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Обстоятельства происшествия установят специалисты. Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции.

"Вниманию участников дорожного движения. В связи с ДТП на улице Глубочицкой движение транспорта затруднено. На месте уже работают патрульные и медики. Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки!", – призвали в пресс-службе.

Как отметили в КП "Киевпасстранс", в результате аварии задерживается движение трамваев № 14 и № 18.

Стоит добавить, что согласно информации соцсетей, участниками ДТП стали сразу четыре машины. Одного из пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение.

Напомним, в Киеве водитель легковушки протаранил отбойник, а затем столкнулся с другой машиной, после чего пытался скрыться с места ДТП. Как оказалось, мужчина находился за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Голосеевском районе Киева в четверг, 2 января, грузовик протаранил забор и упал с моста. Событие произошло возле станции метро "Выдубичи".

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