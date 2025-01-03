Одна из машин 'улетела' в кювет: в Киеве произошла авария с участием двух легковушек, есть пострадавшие. Фото и видео

В Оболонском районе Киева в пятницу, 3 января, на Гостомельском шоссе произошла авария с участием двух легковушек. Предварительно есть пострадавшие, на месте ДТП возникла пробка.

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Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители. Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции.

"Вниманию участников дорожного движения. В связи с ДТП на 20 км Гостомельского шоссе движение транспорта затруднено в обоих направлениях. Патрульные обеспечивают безопасность и регулировку дорожного движения. Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки", – предупредили в пресс-службе.

По информации соцсетей, к сожалению, в результате ДТП есть пострадавшие. На месте происшествия работают все соответствующие службы. На опубликованных фото и видео можно увидеть, что в результате столкновения одна из машин съехала в кювет.

Напомним, в Голосеевском районе Киева в четверг, 2 января, грузовик протаранил забор и упал с моста. Событие произошло возле станции метро "Выдубичи".

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в пятницу, 3 января, на улице Глубочицкой произошла авария с участием четырех автомобилей. В результате ДТП было полностью перекрыто движение трамваев.

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