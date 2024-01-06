На Киевщине ВАЗ столкнулся с легковушкой, а затем въехал в машину полиции: ДТП зафиксировала камера. Видео

В Борисполе Киевской области в пятницу, 5 января, водитель ВАЗ на перекрестке нарушил ПДД в результате чего столкнулся с другой легковушкой. После аварии первое авто отбросило на машину полиции.

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Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевщины. На виновника ДТП составил админпротокол.

"Около 15:00, в Борисполе на перекрестке улиц Киевский Путь и Френкеля, произошло ДТП с участием служебного автомобиля Peugeot, ВАЗ 2106 и Volkswagen Caddy. Водитель автомобиля ВАЗ двигаясь по улице Френкеля, не уступил дорогу Volkswagen Caddy и столкнулся с ним. В результате ДТП, автомобиль ВАЗ отбросило на служебный автомобиль", – говорится в сообщении.

По словам правоохранителей, к счастью, никто не пострадал, а машины получили механические повреждения. На водителя ВАЗ 2106 патрульные составили протокол нарушения ПДД, повлекшего аварию (штраф 850 гривен).

Напомним, вблизи села Залесье Киевской области в четверг, 4 января, микроавтобус Opel съехал в кювет и опрокинулся. Предварительно, в результате ДТП пострадали пять человек, среди которых есть девочка-подросток.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве полицейские задержали водителя, сбившего женщину на переходе и скрывшегося с места ДТП. Как оказалось, нарушитель находился за рулем авто в состоянии опьянения – 2,24 промилле алкоголя в крови.

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