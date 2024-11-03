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В Киеве и области объявлена воздушная тревога: в направлении столицы летят "Шахеды"
Войска России вечером в воскресенье, 3 ноября, снова направили на Киев ударные дроны-камикадзе типа Shahed-136. В украинской столице и в регионе была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщили в Telegram-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Жителей столицы призывали быть в укрытиях.
"Ударный БПЛА со стороны Дымера курсом на Киев!" – сказано в сообщении.
Позже мэр Киева Виталий Кличко предупредил о движении БПЛА на столицу со стороны Вышгорода.
"Вражеские БпЛА на столицу с севера (со стороны Вышгорода). Находитесь в укрытиях!" – написал городской голова.
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