В Киеве и области объявлена воздушная тревога: в направлении столицы летят 'Шахеды'

Войска России вечером в воскресенье, 3 ноября, снова направили на Киев ударные дроны-камикадзе типа Shahed-136. В украинской столице и в регионе была объявлена воздушная тревога.

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Об этом сообщили в Telegram-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Жителей столицы призывали быть в укрытиях.

"Ударный БПЛА со стороны Дымера курсом на Киев!" – сказано в сообщении.

Позже мэр Киева Виталий Кличко предупредил о движении БПЛА на столицу со стороны Вышгорода.

"Вражеские БпЛА на столицу с севера (со стороны Вышгорода). Находитесь в укрытиях!" – написал городской голова.

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