В Киеве ошалевшие грабители врываются в квартиры и нападают на улицах: где опасно и как защититься

В августе 2021 года в столице произошло более 80-ти грабежей и разбойных нападений, а количество краж подобралось к 2,5 тысячам. Таковы данные полиции Киева, которая ежедневно публикует информацию о совершенных преступлениях. Грабители и воры орудуют на вокзалах, в транспорте и на улицах столицы.

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Квартирных краж, по словам наших собеседников в полиции, стало "неприлично много". Причем специализируются на этом профессиональные преступники, большинство – из дружественной Грузии.

"Большинство грузины – это факт. Они работают не поодиночке, а группами по два-три человека. Действия каждого отработаны до мелочей. Обычно один стоит "на стреме" внизу, второй наблюдает за обстановкой, пока еще один соучастник взламывает замки. Квартиры обыскивают быстро: опытные воры хорошо понимают поведение жертв и легко находят тайники. За мебелью, за плинтусом – да где угодно", – рассказал оперативник уголовного розыска.

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По его словам, бороться с такими группами можно, периодически их берут на месте преступления или находят уже после того, как они обнесут очередную квартиру.

"Главное, чтобы их не покрывало руководство райуправлений. В наших кругах говорят, что такса с каждой группы за "вход на район" – примерно 50 тысяч долларов, а потом процент с каждой добычи. Но доказать это, сами понимаете, не могу", – рассказал правоохранитель.

Крупную добычу забрали воры в августе из квартиры дочери бывшего главы Службы внешней разведки Украины Григория Ильяшова. Это произошло в элитном жилом комплексе "Новопечерские Липки" (Печерский район Киева). Пока молодая женщина была в отъезде, воры забрали почти три миллиона гривен, ювелирные украшения и коллекцию дорогих часов.

А в Днепровском районе воры обчистили жилье бывшего сотрудника Министерства внутренних дел. Пока хозяин квартиры на долгих выходных по случаю Дня Независимости Украины отдыхал за городом, преступники "работали" в поте лица. Они вынесли в сумках около 500 тысяч гривен, 26 тысяч долларов и полторы тысячи евро (всего в гривне получается более 1, 2 миллиона). Также забрали золотые украшения.

Не очень типичное преступление произошло 25 августа в Соломенском районе. 80-летняя женщина спала в своей квартире в одной из многоэтажек на ул. Героев Севастополя.

"Квартира находится на первом этаже и вор проник в нее путем отжатия металлопластикового окна. Но когда заметил женщину, которая проснулась от шума, не сбежал: угрожая пожилой женщине, он потребовал отдать все деньги и ценности", – рассказал полицейский.

Добычей грабителя стали все сбережения хозяйки квартиры – около 50 тысяч гривен.

Подавляющее большинство грабежей и разбойных нападений происходит именно на улицах столицы. Жертвами преступников становятся и мужчины, и женщины, и даже дети. У последних грабители обычно отбирают велосипеды и мобильные телефоны.

Иногда жертвы преступлений подвергаются дикой агрессии. "Человека избивают, чтобы сломить сопротивление, а потом, когда он уже без сознания, грабят", – рассказал оперативник.

Подобные нападения происходят в разных районах столицы. Например, 18 августа в Голосеевском районе возле станции метро "Выставочный центр" несколько преступников напали на 40-летнего мужчину. Они избили его и забрали деньги, банковские карточки, а также телефон.

В тот же день в Шевченковском районе на ул. Елены Телиги грабитель напал на 49-летнего местного жителя и отобрал сумку с 7 тысячами гривен. Это произошло утром. В том же районе, но на ул. Ильенко 25 августа произошло разбойное нападение. Преступник жестоко избил 60-летнего мужчину и забрал сумку, в который были наличные в гривне и долларах. Пострадавший несколько раз терял сознание.

В Дарницком районе 18 августа неизвестный сначала брызнул в лицо жертвы из газового баллончика, а уже потом забрал сумку с документами и деньгами. Это случилось на улице Центральной.

Чтобы защитить свое жилье, чтобы ваша квартира или дом действительно стали крепостью, стоит установить сигнализацию и видеонаблюдение.

"Большое заблуждение думать, что это стоит каких-то баснословных денег – это вовсе не так. И поверьте, ваше спокойствие и здоровье близких людей намного дороже", – считает оперативный сотрудник киевской полиции.

По его словам, сейчас люди стали больше хранить дома крупные суммы наличных и драгоценности, чему очень рады преступники.

"Многие киевляне опасаются арендовать банковскую ячейку, особенно после нескольких громких случаев, когда даже там исчезали сбережения. Но держать дома сотни тысяч и не предпринимать меры безопасности – тоже не вариант", – считает он.

По его словам, воры практически никогда не пытаются проникнуть в квартиру с сигнализацией.

Что касается грабежей на улицах Киева, чаще они происходят, когда человек идет один. Причем считать, что нападают только в позднее время – ошибочно.

"На самом деле преступники "работают" круглосуточно. Есть те, кто целенаправленно выходит на "охоту", а есть "ситуативные". Шел по улице, увидел, что выпивший солидный дядя идет – и ограбил его. Или девушку, которая "залипает" на ходу в последний iPhone. Кстати, телефоны отбирают каждый день. Преступник его выхватывает за секунду и убегает, жертва даже не успевает понять, что произошло", – объяснил сотрудник розыска.

По его словам важно понимать, что улица – это, увы, опасная среда. Не стоит параноить, но о сохранности своих вещей и денег подумать нужно. Например, не носить в руке телефон, а документы и деньги держать не в сумке, которую легко вырвать из рук, а во внутреннем кармане.