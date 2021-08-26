В Киеве из квартиры экс-сотрудника МВД воры забрали больше миллиона

В Днепровском районе Киева грабители проникли в квартиру бывшего сотрудника Министерства внутренних дел Украины. Они забрали все сбережения.

По информации источника OBOZREVATEL, это произошло в квартире одного из многоэтажных домов на улице Пражской. Собственник жилья отсутствовал все четыре выходных дня по случаю Дня Независимости Украины.

Когда мужчина вернулся, то обнаружил пропажу своих сбережений, которые он хранил в нескольких сумках. Исчезли около 500 тысяч гривен, 26 тысяч долларов и полторы тысячи евро (всего в гривне получается более 1, 2 миллиона). Также бывший сотрудник органов лишился семнадцати золотых украшений, среди которых цепочки, кольца и крестики.

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"Пенсионер МВД сразу же обратился в полицию и заявил, что его обокрали. Выяснилось, что воры проникли в квартиру на втором этаже через балконную дверь. Причем сработали ювелирно, практически не оставил следов", – рассказал источник.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе воры устроили"отпускной рейд". Они выносят все из столичных квартир, пользуясь тем, что владельцы жилья находятся в отъезде. Преступления происходят в разных районах Киева.