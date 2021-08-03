В Киеве из квартиры дочери беглого экс-главы СВР воры вынесли миллионы

В Печерском районе Киева обокрали квартиру дочери бывшего главы Службы внешней разведки Украины Григория Ильяшова. Это произошло в элитном жилом комплексе "Новопечерские Липки".

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, 32-летняя Дарья обнаружила взлом через несколько дней после произошедшего – замки входной двери были повреждены. Из квартиры пропало около 100 тысяч долларов и 5 тыс. евро – это примерно 2,8 миллиона в гривневом эквиваленте.

По утверждению источника, реальная сумма похищенного якобы намного больше: "Там исчезли дорогие часы и ювелирка. К тому же сумму украденной налички уменьшили, чтобы "не возникало лишних вопросов", – утверждает собеседник.

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Отметим, Григорий Ильяшов служил в КГБ СССР, СБУ, был народным депутатом-регионалом. Четыре года до Революции Достоинства возглавлял Службу внешней разведки Украины. В феврале 2014 года был снят указом и.о. президента Александра Турчинова.

Журналист Юрий Бутусов писал, что Ильяшов, по сути, парализовал разведслужбу и не предпринял никаких мер для информирования руководства Украины об угрозе российского вторжения.

Дарья – дочь Ильяшова от первого брака (также есть сын Антон). Еще две дочери появились во втором браке с экс-министром юстиции Еленой Лукаш. Сейчас бывший начальник СВР, как и другие представители окружения Виктора Януковича, предположительно скрывается в России.

По информации источника, на дочери Ильяшова помимо квартиры в "Новопечерских Липках" стоимостью около миллиона долларов (записанной на нее в 2013 году), есть и другая элитная недвижимость – в том числе и в оккупированном Россией Крыму.

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