В Киеве городская электричка временно изменила движение поездов из-за смерти пассажира

В Киеве в четверг, 13 апреля, скончался пассажир городской электрички. Из-за этого все электропоезда будут временно следовать через Центральный вокзал в объезд Северной платформы.

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Об этом сообщили в пресс-службе Kyiv City Express. Обстоятельства и причины трагедии установят правоохранители.

"Все электропоезда в течение минимум ближайшего часа будут следовать через Центральный вокзал в объезд Северной платформы. Пришлось реанимировать одного из пассажиров электрички, к сожалению безуспешно. Следственные действия займут какое-то время", – рассказали в пресс-службе.

В Kyiv City Express уточнили, что остальные поезда продолжают движение, допускаются задержки до 6 минут.

Напомним, в Киеве в воскресенье, 29 января, поезд задел мужчину, который ходил по железнодорожному пути. Событие произошло возле станции "Зенит". В Бориспольском районе Киевской области под колеса поезда попал мужчина. От полученных травм житель Черкасской области погиб на месте происшествия.

Как сообщал OBOZREVATEL, билеты на кольцевую электричку столицы теперь можно приобрести в мобильном приложении "Киев Цифровой". Стоимость проезда в одну сторону составляет 15 гривен.

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