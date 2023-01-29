В Киеве вблизи станции "Зенит" поезд сбил мужчину

В Киеве в воскресенье, 29 января, поезд задел мужчину, который ходил по железнодорожных путях. Событие произошло возле станции "Зенит".

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Об этом OBOZREVATEL сообщил информированный источник. Обстоятельства происшествия установят правоохранители.

"Поезд задел мужчину. В результате этого он получил телесные повреждения. На место происшествия вызвали врачей, которые оказали пострадавшему необходимую медицинскую помощь", – рассказал наш собеседник.

Добавим, в пресс-службе Kyiv City Express сообщили, что в результате чрезвычайного происшествия возникли временные проблемы с движением поездов в направлении станции "Почайна".

"Задерживается один из наших электропоездов вблизи станции "Зенит" в направлении станции "Почайна". Кстати, напоминаем, что гуляния по путям в нетрезвом состоянии – плохая идея даже для воскресного утра", – говорится в сообщении.

Напомним, 19 октября 2022 года на железнодорожном пути в пгт Песочин Харьковской области под поезд попала 19-летняя девушка. Машинист не успел притормозить, а она, вероятно, слушала музыку в наушниках и не услышала предупредительного сигнала.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бориспольском районе Киевской области под колеса поезда попал мужчина. От полученных травм житель Черкасской области погиб на месте происшествия.

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