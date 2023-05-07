В Киеве городская электричка травмировала мужчину: движение поездов задерживается

В Киеве в воскресенье, 7 мая, вблизи станции "Левобережная" городская электричка травмировала перебегавшего колею мужчину. Из-за этого движение поездов в направлении Почайны задерживается.

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Об этом сообщили в пресс-службе Kyiv City Express. На месте происшествия работают правоохранители.

"Городская электричка в направлении "Дарница – Почайная" задерживается вблизи станции Левобережная из-за травмирования бегущего пути. Муж жив, но следственные действия займут время, извиняемся. Попутно напоминаем, что переходить колею стоит только в предназначенных для этого местах", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Буче Киевской области женщина и мужчина одновременно попали под поезда. В результате последний погиб, а пострадавшую гражданку госпитализировали. В столице поезд задел мужчину, который ходил по железнодорожному пути. Событие произошло возле станции "Зенит".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Буче Киевской области электричка травмировала мужчину и женщину, которые находились под перроном. В результате пострадавших с травмами госпитализировали в больницу.

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