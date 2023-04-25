Под Киевом электричка травмировала мужчину и женщину, которые находились под перроном. Фото

В Буче Киевской области электричка травмировала мужчину и женщину, которые находились под перроном. В следствие пострадавших с травмами госпитализировали в больницу.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства происшествия установят следователи.

По словам правоохранителей, ЧП произошло на днях, около 4:00, когда поезд подъезжал к городской станции в Буче.

"Предварительно было установлено, что 48-летняя женщина и 41-летний мужчина находились вблизи колеи. Они попытались скрыться под перроном. В это время машинист увидел их, применил звуковой сигнал и экстренное торможение. Однако граждан зацепило вагонами. Обоих с разными травмами медики срочно доставили в больницу", – добавили в полиции.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту травмирования граждан на железнодорожном пути. В пресс-службе в очередной раз призвали граждан не находиться во время движения поездов вблизи железнодорожных путей и беречь себя.

Напомним, в Киеве поезд задел мужчину, который ходил по железнодорожному пути. Событие произошло возле станции "Зенит".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Буче Киевской области женщина и мужчина одновременно попали под поезда. В результате последний погиб, а пострадавшую гражданку госпитализировали.

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