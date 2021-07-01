В Киеве фура влетела в опору моста, движение на проспекте Победы парализовано. Фото и видео

В Шевченковском районе Киева в четверг, 1 июля, на проспекте Победы фура протаранила одну из опор Берестейского путепровода. На месте происшествия образовалась огромная пробка.

Как сообщил OBOZREVATEL информированный источник, предварительно, травмы получили пожилая женщина и несовершеннолетний (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"ДТП произошло возле станции метро "Берестейская". Спасатели, которые прибыли на место происшествия, отсоединили аккумулятор у грузовика. Причины и обстоятельства аварии, установят правоохранители", – рассказал наш собеседник.

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Как сообщил корреспондент OBOZREVATEL фура, которая перевозила строительные материалы, протаранила легковушку, а потом опоры моста. Первую помощь пострадавшим оказали очевидцы аварии.

В пресс-службе Киевской городской государственной администрации уточнили, что опорі моста не пострадали.

Из-за аварии сильно затруднено движение в обоих направлениях на проспекте Победы.

Напомним, на выезде из Василькова Киевской области 22 июня столкнулись автомобили Volkswagen Touareg и Daewoo Lanos. Одного из участников аварии госпитализировали.

В селе Крюковщина Киевской области легковой автомобиль, пытаясь проехать перекресток, сбил велосипедиста. Владелец двухколесного транспорта передвигался по проезжей части без какой-либо защиты.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Шевченковском районе Киева 29 июня столкнулись стразу четыре автомобиля. Якобы, виновник аварии был за рулем в состоянии алкогольного опьянения.