В Киеве более 3 часов тушили пожар в бане на территории ресторанного комплекса. Подробности и видео

В Голосеевском районе Киева в ночь с 26 на 27 апреля произошел пожар в бане на территории ресторанного комплекса. Чтобы потушить огонь, спасателям понадобилось более 3 часов.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Причину возникновения возгорания установят правоохранители.

"26 апреля в 22:32 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на улице Февральской. На территории одного из ресторанных комплексов произошло возгорание в бане. Пожар был ликвидирован 27 апреля в 01:47", – рассказали в ГСЧС.

К счастью, в результате пожара жертв и пострадавших нет.

Напомним, в Соломенском районе Киева в пятницу, 19 апреля, произошел пожар в квартире многоквартирного дома. Во время тушения огня спасатели вынесли на свежий воздух более 10 животных – собак и кошек с котятами, однако, к сожалению, 6 животных не выжило.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белой Церкви Киевской области в понедельник, 22 апреля, произошел пожар в многоэтажке. Во время тушения огня бойцы ГСЧС эвакуировали из дома 13 человек, из которых 3 – дети.

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