В Киевской области в многоэтажке горели электрощитовые: из дома эвакуировали 13 человек, в том числе 3 детей. Фото

В белой церкви Киевской области в понедельник, 22 апреля, произошел пожар в многоэтажке. Во время тушения огня бойцы ГСЧС эвакуировали из дома 13 человек, из которых 3 – дети.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Обстоятельства и причины возгорания установят правоохранители.

По словам спасателей, 22 апреля им поступило сообщение о пожаре в городе Белая Церковь на улице Шевченко.

"По прибытию спасателями было установлено, что горит межквартирный тамбур и электрические щитки на одном из этажей многоэтажки. Спасателями были эвакуированы 13 человек, из них 3 детей. Пожар был ликвидирован", – рассказали спасатели.

Для тушения возгорания было задействовано 4 единицы техники и 13 человек личного состава.

Напомним, в Киеве в субботу, 6 апреля, произошло возгорание на станции метрополитена "Минская". Над платформой вспыхнул оперативно потушенный светильник.

Как сообщал OBOZ.UA, в Соломенском районе Киева в пятницу, 19 апреля, произошел пожар в квартире многоквартирного дома. Во время тушения огня спасатели вынесли на свежий воздух более 10 животных – собак и кошек с котятами, однако, к сожалению, 6 животных не выжило.

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