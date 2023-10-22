В Киеве бойцы ГСЧС во время тушения пожара в доме спасли мужчину. Фото

В Святошинском районе Киева в субботу, 21 октября, произошел пожар в подвале жилого дома. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли мужчину.

Об этом сообщили в пресс-службе и столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Установление причины возгорания займутся правоохранители.

По словам спасателей, информация о задымлении в подвале жилого дома на улице Академика Доброхотова, 20/19, у ним поступила в субботу, 21 октября, в 18:32.

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"Пожар был ликвидирован в 18:57. Во время тушения возгорания бойцы ГСЧС спасли мужчину из задымленного помещения", – рассказали в пресс-службе.

Напомним, в селе Литки Киевской области в результате пожара сгорели дом, хозяйственное здание и автомобиль. К сожалению, от полученных травм погибла владелица дома, а ее муж получил ожоги тела разной степени. В городе Украинка Киевской области в четверг, 12 октября, произошел пожар в складском помещении с древесиной. Спасатели несколько часов тушили огонь на площади 1 тысяча квадратных метров.

Как сообщал OBOZ.UA, в Шевченковском районе Киева в четверг, 19 октября, произошел пожар в художественной школе. Из здания было выведено 150 детей и учителей.

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