В Киеве произошел пожар в художественной школе: из здания эвакуировали 150 детей. Фото

В Шевченковском районе Киева в четверг, 19 октября, произошел пожар в художественной школе. Из здания было выведено 150 детей и преподавателей.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Причину и обстоятельства возникновения огня будут устанавливать правоохранители.

По словам спасателей, 19 октября в 9:26 в них поступило сообщение о пожаре на улице Жимбала Жабаева, 4.

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"Воспламенение произошло в одном из кабинетов на втором этаже. В 09:54 пожар был ликвидирован. До прибытия подразделений администрацией объекта выведено 150 детей и преподавателей на безопасное расстояние. К счастью, жертв и пострадавших нет", – рассказали в ГСЧС.

Напомним, в селе Литки Киевской области в результате пожара сгорели дом, хозяйственное здание и автомобиль. К сожалению, от полученных травм погибла владелица дома, а ее муж получил ожоги тела разной степени. В городе Украинка Киевской области в четверг, 12 октября, произошел пожар в складском помещении с древесиной. Спасатели несколько часов тушили огонь на площади 1 тысячу квадратных метров.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в среду, 18 октября, произошел пожар в отселенном доме на проспекте Голосеевском, 72. По предварительной информации, огнем охватило территорию около 200 квадратных метров.

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