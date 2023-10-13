Под Киевом ночной пожар уничтожил частный дом: есть погибшая и пострадавший. Фото

В селе Летки Киевской области в результате пожара сгорели дом, хозяйственное здание и автомобиль. К сожалению, от полученных травм погибла владелица дома, а ее муж получил ожоги тела разной степени.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. По факту смерти женщины возбуждено уголовное производство.

"На днях ночью, в селе Летки произошло возгорание жилого дома. Во время осмотра места происшествия полицейские установили, что пожар возник в хозяйственном помещении. Впоследствии пламя перекинулось на дом. Кроме этого, огонь повредил находившийся во дворе автомобиль", – говорится в сообщении.

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В результате пожара, погибла 65-летняя владелица дома. Ее муж получил ожоги тела разной степени. По факту нарушения установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, повлекшей гибель человека, возбуждено уголовное производство.

Напомним, в селе Вороньков Киевской области произошел пожар в хозяйственном здании, где выращивали грибы. Спасатели тушили огонь на территории более 1200 квадратных метров.

Как сообщал OBOZ.UA, в городе Украинка Киевской области в четверг, 12 октября, произошел пожар в складском помещении с древесиной. Спасатели несколько часов тушили огонь на площади 1 тысячу квадратных метров.

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