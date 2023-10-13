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Под Киевом ночной пожар уничтожил частный дом: есть погибшая и пострадавший. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Происшествия
1 минута
384
Огонь уничтожил дом, машину и хозяйственное здание

В селе Летки Киевской области в результате пожара сгорели дом, хозяйственное здание и автомобиль. К сожалению, от полученных травм погибла владелица дома, а ее муж получил ожоги тела разной степени.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. По факту смерти женщины возбуждено уголовное производство.

"На днях ночью, в селе Летки произошло возгорание жилого дома. Во время осмотра места происшествия полицейские установили, что пожар возник в хозяйственном помещении. Впоследствии пламя перекинулось на дом. Кроме этого, огонь повредил находившийся во дворе автомобиль", – говорится в сообщении.

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Под Киевом ночной пожар уничтожил частный дом: есть погибшая и пострадавший. Фото

В результате пожара, погибла 65-летняя владелица дома. Ее муж получил ожоги тела разной степени. По факту нарушения установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, повлекшей гибель человека, возбуждено уголовное производство.

Под Киевом ночной пожар уничтожил частный дом: есть погибшая и пострадавший. Фото
Под Киевом ночной пожар уничтожил частный дом: есть погибшая и пострадавший. Фото
Под Киевом ночной пожар уничтожил частный дом: есть погибшая и пострадавший. Фото

Напомним, в селе Вороньков Киевской области произошел пожар в хозяйственном здании, где выращивали грибы. Спасатели тушили огонь на территории более 1200 квадратных метров.

Как сообщал OBOZ.UA, в городе Украинка Киевской области в четверг, 12 октября, произошел пожар в складском помещении с древесиной. Спасатели несколько часов тушили огонь на площади 1 тысячу квадратных метров.

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