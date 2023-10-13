В Киевской области спасатели тушили масштабный пожар на складе с древесиной. Фото и видео

В городе Украинка Киевской области в четверг, 12 октября, произошел пожар в складском помещении с древесиной. Спасатели несколько часов тушили огонь на площади в 1 тысячу квадратных метров.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Причину возгорания установят правоохранители (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

По словам спасателей, 12 октября в 23:46 в них поступило сообщение о возгорании складского помещения с древесиной вблизи гаражного кооператива в городе Украинка.

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"По прибытию пожарными было установлено, что горящая кровля производственно-складского помещения ориентирована на площади 1000 кв. м. Пожар локализован в 1:30 и полностью ликвидирован 2:24. Спасены деревообрабатывающие станки, помещения гаражного кооператива, производственно-складское здание, сырье и деревянные материалы. К тушению пожара были привлечены 10 единиц техники и 45 человек личного состава", – уточнили в ГСЧС.

Напомним, в Днепровском районе Киева в понедельник, 9 октября, ночью загорелся дебаркадер, пришвартованный к берегу на реке Днепр. Событие произошло недалеко от станции метро "Левобережная".

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Вороньков Киевской области произошел пожар в хозяйственном здании, где выращивали грибы. Спасатели тушили огонь на территории более 1200 квадратных метров.

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