В Киеве бойцы ГСЧС спасли мужчину, который упал в колодец. Фото

В Голосеевском районе Киева бойцы ГСЧС спасли мужчину, упавшего в колодец глубиной 4 метра. Его с предварительным диагнозом "общее переохлаждение" госпитализировали.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Причины и обстоятельства происшествия установят правоохранители.

"В Голосеевском районе на территории частной усадьбы по собственной неосторожности мужчина упал в колодец, на глубину 4 метра. Спасатели оперативно оказали помощь пострадавшему и достали из ледяной воды с помощью спасательной веревки. Мужчину, с предварительным диагнозом "общее переохлаждение", передали медикам для дальнейшей госпитализации", – рассказали в ГСЧС.

Напомним, в городе Тетиев Киевской области местный житель по собственной неосторожности упал в колодец. Чтобы помочь гражданину, на место вызвали спасателей. В селе Григоровка Киевской области в понедельник, 15 мая, бойцы ГСЧС спасли местного жителя. Мужчина по собственной неосторожности упал в колодец глубиной около 20 метров и не мог самостоятельно вылезть.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в воскресенье, 7 мая, вблизи Пешеходного моста чуть не утонул мужчина, пытавшийся переплыть Днепр с Труханова острова на Днепровскую набережную. У него диагностировали переохлаждение и госпитализировали.

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