В Киевской области спасатели помогли мужчине, который по неосторожности упал в колодец. Фото

В городе Тетиев Киевской области местный житель по собственной неосторожности упал в колодец. Чтобы помочь гражданину, на место вызвали спасателей.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Пока мужчине ничего не угрожает.

По словам спасателей, на днях к ним поступило сообщение о том, что мужчина упал в колодец и не может самостоятельно вылезть в городе Тетиев.

"По прибытию было установлено, что мужчина туда упал по собственной опрометчивости. С помощью спасательной веревки спасатели его подняли на поверхность и передали работникам скорой помощи", – уточнили в ГСЧС.

Напомним, в Бучанском районе Киевской области упал в колодец и погиб местный житель. Чтобы получить его тело, на место вызвали спасателей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Григоровка Киевской области в понедельник, 15 мая, бойцы ГСЧС спасли местного жителя. Мужчина по собственной неосторожности упал в колодец глубиной около 20 метров, но не мог самостоятельно вылезть.

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