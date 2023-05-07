В Киеве спасли мужчину, решившего переплыть Днепр при температуре воды +14°C. Фото
В Киеве в воскресенье, 7 мая, вблизи Пешеходного моста чуть не утонул мужчина, пытавшийся переплыть Днепр с Труханового острова на Днепровскую набережную. У него диагностировали переохлаждение и госпитализировали.
Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Спасатели-водолазы оказали ему первую помощь до приезда врачей.
По словам спасателей, 7 мая в 13:19 от граждан к ним поступило сообщение о том, что на реке Днепр недалеко от Пешеходного моста в воде находится человек и нуждается в помощи.
"Оказалось, что мужчина, 200 года рождения, сначала находился на Трухановом острове и пытался переплыть реку до Днепровской набережной. Гражданин начал терять силы, однако ему удалось самостоятельно выбраться из воды на набережную. Он находился в состоянии переохлаждения", – рассказали в ГСЧС.
Водолазы-спасатели оказывали мужчине домедицинскую помощь, обогрев его термоодеялом и поддерживая его стабильное состояние до прибытия медиков.
Следует добавить, согласно информации Киевской городской военной администрации, температура воды в Днепре по состоянию на 10:00 составляла +14°C.
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