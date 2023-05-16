На Киевщине спасли мужчину, который по собственной неосторожности едва не утонул в колодце. Фото

В селе Григоровка Киевской области в понедельник, 15 мая, бойцы ГСЧС спасли местного жителя. Человек по собственной неосторожности упал в колодец с водой, глубиной около 20 метров, и не мог самостоятельно вылезть.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Сейчас жителям региона ничего не угрожает.

По словам спасателей, 15 мая в 18.57 к ним поступило сообщение о том, что в селе Григоровка, на улице Киевской, мужчина упал в колодец с водой и не может самостоятельно вылезть.

"По прибытию спасатели установили, что мужчина, 1958 года рождения по собственной неосторожности упал в колодец с водой, глубиной около 20 метров. С помощью спасательной веревки спасатели совместно с представителями полиции подняли мужчину на поверхность. Пострадавшего с переохлаждением и забоями больницы", – рассказали в ГСЧС.

Напомним, в Киеве в воскресенье, 7 мая, вблизи Пешеходного моста чуть не утонул мужчина, пытавшийся переплыть Днепр с Труханового острова на Днепровскую набережную. У него диагностировали переохлаждение и госпитализировали.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева правоохранители спасли мужчину, который пытался покончить с собой. Инспекторы успели схватить его в тот момент, когда он хотел спрыгнуть с моста.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!