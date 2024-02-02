В Киеве BMW протаранил Renault: один автомобиль въехал в дерево, а другой – в столб. Видео

В Подольском районе Киева автомобиль BMW на скорости протаранил Renault, а затем въехал в дерево. Второе авто после столкновения отбросило в столб.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины аварии установят правоохранители.

"На улице Ивана Выговского произошло ДТП. Водитель BMW влетел в Renault. В результате столкновения BMW вынесло с дороги в дерево, а Renault – оказался в столбе. К сожалению, не обошлось без потерпевших. Водитель Renault с травмами ног был госпитализирован в больницу", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть последствия ДТП.

Напомним, в Киеве суд признал иностранца виновным в совершении ДТП, в результате которого пострадал ребенок. Водитель Daewoo Nexia сбил мальчика, переезжавшего пешеходный переход на велосипеде.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Новые Петровцы Киевской области в четверг, 1 февраля, во время комендантского часа автомобиль BMW на скорости съехал с дороги и перевернулся, после чего машина загорелась. Водитель госпитализирован в больницу.

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