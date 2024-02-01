Под Киевом BMW съехал с дороги, перевернулся и загорелся. Фото и подробности

В селе Новые Петровцы Киевской области в четверг, 1 февраля, во время комендантского часа автомобиль BMW на скорости съехал с дороги и перевернулся, после чего машина загорелась. Водитель госпитализирован в больницу.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Обстоятельства и причины ДТП установят следователи.

По словам спасателей, 1 февраля в 0:51 в них поступило сообщение о том, что в селе Новые Петровцы на улице Свято-Покровская в результате ДТП произошло возгорание автомобиля и нужна помощь в деблокировании водителя.

"По прибытии установлено, что водитель BMW-750i не справился с управлением и съехал с дороги и в результате переворачивания произошло возгорание автомобиля. Водитель был деблокирован до прибытия пожарно-спасательных подразделений и передан работникам экстренной медицинской службы. Пожар ликвидирован в 1:10", – рассказали в ГСЧС.

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