В Киев пытался попасть еще один поклонник "русского мира". Фото

На въезде в Киев пограничники обнаружили очередного поклонника "русского мира". В телефоне мужчины обнаружили фото и видеоматериалы пророссийской направленности.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины. В дальнейшем с ним будут общаться сотрудники СБУ.

"На въезде в столицу пограничники ОКПП "Киев" обнаружили очередного поклонника "русского мира". Уроженец Горловки, 1976 года рождения, направлялся в столицу. В его телефоне пограничники обнаружили множество номеров российских операторов и компрометирующие переписки. У них мужчина называет себя русским , рассылает фото и видеоматериалы пророссийской направленности", – рассказали в пресс-службе.

В ГПСУ добавили, что дальше своих предпочтений мужчина будет рассказывать сотрудникам Службы безопасности Украины, ведь именно их проинформировали пограничники.

Напомним, в Киевской области пограничники обнаружили очередного поклонника "русского мира" в рясе. Телефон священника УПЦ МП содержал данные об антиукраинской деятельности, а также противник создания независимой поместной церкви в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, на въезде в Киев пограничники обнаружили еще двух поклонников "русского мира". Одним из них является священником УПЦ МП, в телефоне которого нашли компрометирующую переписку в телефоне, а также загранпаспорт с отметкой о пересечении границы с РФ.

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