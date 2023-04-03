На въезде в Киев обнаружили поклонника ''русского мира'' из УПЦ МП и отметкой в паспорте о посещении РФ. Фото

На въезде в Киев пограничники обнаружили еще двух поклонников "русского мира". Одним из них оказался священником УПЦ МП, в телефоне которого нашли компрометирующую переписку в телефоне, а также загранпаспорт с отметкой о пересечении границы с РФ.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины. Обоих граждан передали сотрудникам СБУ.

"На въезде в столицу пограничники обнаружили двух фанатов россии. Один из них – батюшка УПЦ МП. У обоих в телефоне были номера операторов страны-агрессора и компрометирующие переписки. Правоохранители установили, что один из них – священник УПЦ МП. Мужчина прятал свой загранпаспорт, в котором есть отметки о пересечении границы с РФ", – рассказали пограничники.

В пресс-службе ГНСУ добавили, что один из поклонников "русского мира" в переписке со знакомым жаловался, что его "сын, к сожалению, украинцем себя чувствует", а РФ для родственника "не место".

Напомним, в Красногоровке Донецкой области среди бела дня разоблачили фаната "русского мира", который до сих пор ждет прихода оккупантов. Пенсионер заявил, что больше "любит россиян", но пришел получать гуманитарку от украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области обнаружили сторонника "русского мира", который направлялся в Киев. В его мобильном телефоне, в частности, обнаружили переписку пророссийского характера.

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