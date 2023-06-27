На Киевщине обнаружили еще одного поклонника "русского мера" в рясе с УПЦ МП. Фото

В Киевской области пограничники обнаружили очередного поклонника "русского мира" в рясе. Телефон священника УПЦ МП содержал данные об антиукраинской деятельности, а также он является противником создания независимой поместной церкви в Украине.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины. Теперь с представителем московского патриархата будут общаться в СБУ.

"Пограничники в Киевской области обнаружили 11-го за текущий год пророссийского попа. Телефон батюшки был полным номеров российских абонентов, а также содержал данные об антиукраинской деятельности. Во время проверки в открытых источниках информации относительно клирика также выяснилось, что мужчина является противником создания независимой поместной церкви в Украине", – уточнили в ГПСУ.

Напомним, на въезде в Киев пограничники остановили монахиню, направлявшуюся в Киево-Печерскую лавру. У нее обнаружили пачку рублей, а в телефоне – материалы пророссийского характера.

Как сообщал OBOZREVATEL, от начала полномасштабной вооруженной агрессии страны-террориста РФ против Украины пограничники обнаружили около 300 коллаборантов и сторонников "русского мира". Среди них – немало священников УПЦ МП.

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