В Ирпене российские оккупанты разрушили более 70% зданий.

В Ирпене Киевской области в результате обстрелов со стороны российских оккупантов было повреждено более 70% процентов зданий. Рабочие работают над восстановлением критической инфраструктуры.

Об этом сообщил Алексей Кулеба, передает пресс-служба Гуманитарного штаба Киевщины. В населенном пункте продолжаются восстановительные работы (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"В городе Ирпень российская армия повредила более 70% построек. В настоящее время в населенный пункт уже вернули водоснабжение. Работаем над восстановлением электричества – оккупанты уничтожили трансформаторные станции, поэтому свет приходится восстанавливать практически с нуля. Делаем все возможное, чтобы люди могли как можно быстрее вернуться в свои дома к привычной жизни", – сообщил Кулеба.

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Напомним, 25 апреля возобновили работу общественного транспорта, который соединяет Киев с Ирпенем.

В Гостомеле Киевской области в понедельник, 2 мая, возобновили движение общественного транспорта, который соединяет пригород с Киевом. Опубликован также график движения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бородянке и Буче Киевской области возобновили работу местные отделения "Укрпошты". Посетители могут не только получить или отправить посылку, но и приобрести продукты и товары первой необходимости.