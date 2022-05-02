В Бородянке и Буче возобновили работу отделения "Укрпошти"

В Бородянке и Буче Киевской области возобновили работу местные отделения "Укрпошты". Посетители могут не только получить или отправить посылку, но и приобрести продукты и товары первой необходимости.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил директор "Укрпошти" Игорь Смелянский. На Киевщине постепенно восстанавливают разрушенную оккупантами инфраструктуру

"Хочется начать май с хороших новостей. Сегодня для вас откроются тысячи отделений "Укрпошти". Но среди них будет 2 особых, которые мы открыли в пятницу: отделение в Буче и Бородянке. Мы уже некоторое время работаем там на передвижных отделениях, доставляя пенсии, но теперь уже возвращаемся к привычному формату", – рассказал Смелянский.

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По его словам, жители Киевщины могут не только отправить или получить посылки, но и приобрести продукты, а также товары первой необходимости.

Напомним, 25 апреля возобновили работу общественного транспорта, который соединяет Киев с Ирпенем.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Гостомеле Киевской области в понедельник, 2 мая, возобновили движение общественного транспорта, который соединяет пригород с Киевом. Опубликован также график движения.