В Ирпене мужчина во время оккупации угнал бронированный КАМАЗ врага. Видео

В Ирпене Киевской области местный житель смог угнать военный автомобиль российских оккупантов. Машина стояла заведенной, а внутри были вещи солдат страны-агрессора.

Об этом сообщили в социальных сетях. Враг оставил бронированный КАМАЗ, убегая от подразделений ВСУ и теробороны (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Так выглядит КАМАЗ, который я недавно угнал – только что. Так бежали, что заведенный оставили. С русским обмундировании", - рассказал мужчина во время съемки события.

По его словам, ему сообщил местный житель, что рядом с населенным пунктом Мостыще Киевской области, оккупанты бросили свои машины. После этого, мужчина перегнал КАМАЗ к Ирпеню.

Видео дня

Напомним, украинцы продолжают оказывать посильную помощь Вооруженным силам Украины в борьбе с российскими оккупантами. Помимо угона бронетехники они занимаются также похищением снарядов у противника.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинцы уже неоднократно угоняли у оккупантов БТРы. В сети появилось эпичное видео одного из таких случаев. А на Харьковщине мужчины угнали у российских захватчиков танк.