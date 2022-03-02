Под Харьковом мужчины угнали танк русских оккупантов. Видео

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Украинцы на Харьковщине угнали у оккупантов танк.

Видео поездки на трофейной бронетехнике они выложили в сети.

"Так, у нас все получилось! Еб*шим на танке! Первый угнанный танк" – комментируют они, передвигаясь на захваченной броне по украинскому полю.

В подписи к ролику авторы изощренно поиздевались над оккупантами, отметив, что "российский танк за нарушение был отправлен на штрафстоянку".

"К@ц@пский танк послужит Украине!" - обещают бесстрашные украинцы.

Видео дня

Впрочем насчет "первого угнанного танка" они несколько заблуждаются. 27 февраля похожая история произошла на Херсонщине. Там танк у оккупантов угнали селяне, зацепив бронетехнику трактором.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинцы угнали БТР у российских оккупантов.