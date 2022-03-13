Крестьяне на велосипеде привезли украинским танкистам украденный у оккупантов снаряд. Видео

Украинцы продолжают оказывать посильную помощь Вооруженным силам Украины в борьбе с российскими оккупантами. Помимо угона бронетехники они занимаются также похищением снарядов у противника.

Так, в одном из украинских сел двое парней забрали у оккупантов боеприпас. Крестьяне прикрепили его к багажнику велосипеда.

Автор видео сообщил, что они везут снаряд украинским воинам-танкистам.

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Видео дня

Напомним, что ранее украинцы уже неоднократно угоняли у оккупантов БТРы. В сети появилось эпичное видео одного из таких случаев. А на Харьковщине мужчины угнали у российских захватчиков танк.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский оккупант, которого взяли в плен украинские крестьяне, рассказал о настроениях в армии РФ. По его словам, солдаты страны-агрессора не знали, что направляются на войну.

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