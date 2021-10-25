В Ирпене легковушка сбила 8-летнего мальчика, который катался на самокате. Фото

В Ирпене Киевской области в понедельник, 25 октября, автомобиль Citroen сбил 8-летнего мальчика, который ехал на самокате. В результате ДТП ребенка госпитализировали в больницу.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Инцидент произошел на улице Чехова около 13:00.

"На месте происшествия правоохранители предварительно выяснили, что водитель автомобиля Citroen совершил наезд на 8-летнего мальчика. Ребенок госпитализирован в местную больницу. Сейчас правоохранителями устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия", – рассказали в пресс-службе.

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На опубликованном полицией фото можно увидеть, что легковушка заехала на бордюр и протаранила забор. Рядом на проезжей и пешеходной части дороги лежат два детских самоката. Больше в аварии никто не пострадал.

Напомним, в Дарницком районе Киева в пятницу, 22 октября, произошла авария с участием двух легковых автомобилей. В результате ДТП пострадали мужчина и женщина.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве в ночь с 24 на 25 октября на проспекте Победы произошла авария с участием автомобиля Infinity. По предварительной информации, никто не пострадал.