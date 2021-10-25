В Киеве Infinity протаранил отбойник, а потом вылетел на клумбу. Фото и видео

В Киеве в ночь с 24 на 25 октября на проспекте Победы произошла авария с участием автомобиля Infinity. По предварительной информации, никто не пострадал.

Об этом сообщил Telegram-канал Magnolia TV. По словам очевидцев, после ДТП водитель и его пассажиры уехали с места происшествия на другом автомобиле (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Авария произошла на проспекте Победы в направлении центра. По словам полицейских, автомобиль Infinity на скорости влетел в отбойник. От этого удара машину с левой полосы занесло вправо и отбросило в клумбу", – говорится в сообщении.

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Правоохранители смогли связаться с владельцем автомобиля, который предположил, что машину могли угнать. В дальнейшем он сказал, что за рулем Infinity могла быть его жена. Обстоятельства аварии установят правоохранители.

Напомним, в Дарницком районе Киева в пятницу, 22 октября, произошла авария с участием двух легковых автомобилей. В результате ДТП пострадали мужчина и женщина.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Шевченковском районе столицы в ночь с 22 на 23 октября, на улице Щербаковского автомобиль ВАЗ на пешеходном переходе сбил мужчину и женщину. Пострадавших с травмами госпитализировали.