В Киеве столкнулись две легковушки: есть пострадавшие. Фото и видео

В Дарницком районе Киева в пятницу, 22 октября, произошла авария с участием двух легковых автомобилей. В результате ДТП пострадали мужчина и женщина.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Инцидент произошел на улице Бориспольской (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Предварительно было установлено, что столкнулись два легковых авто. Пострадавших, женщину и мужчину, госпитализировали в больницу. Обстоятельства аварии установит следствие", – рассказал наш собеседник.

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Он добавил, что из-за автопроисшествия на некоторое время было полностью перекрыто движение на этом участке дороги.

На опубликованном пресс-службой патрульной полиции фото можно увидеть, что обе машины получили серьезные механические повреждения.

Напомним, в Оболонском районе Киева в четверг, 21 октября, на улице Луговой микроавтобус сбил патрульного полицейского. Пострадавшего госпитализировали в медучреждение.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Обуховском районе Киевской области 21 октября произошла авария с участием грузового автомобиля FAW и автобуса ПАЗ. В результате ДТП пострадали четверо граждан Республики Беларусь.