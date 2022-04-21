В Чернобыле оккупанты угнали пожарную машину, а потом разобрали ее на запчасти. Фото и видео

В Чернобыле российские оккупанты угнали новый пожарный автомобиль, а потом бросили его в лесу. Прежде чем сбежать с территории Украины, российские машины сняли оборудование со спецтехники и колеса.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил начальник полиции Киевщины Андрей Небытов. Оккупанты также сняли фары с автомобиля ГАИ, который использовали в апреле 1986 года в Зоне отчуждения (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Видел разное, но здесь россияне атаковали мою логику… Во время оккупации Чернобыля россиянам удалось завладеть новым пожарным автомобилем. Орки смогли завести авто и вывезти в лес поближе к границе с Беларусью, а дальше случилось непредсказуемое. Вместо того чтобы украсть автомобиль, россияне в этом же лесу, как саранча, разобрали его на детали, подчеркиваю – новый пожарный автомобиль МАЗ! Сняли приборы, руль, пожарное оборудование, гидранты, шланги, фары, сиденья, руль и все колеса. Это у них особое развлечение – воровать колеса", – подчеркнул Небытов.

Видео дня

Генерал полиции также напомнил, что ранее оккупанты сняли фары с автомобиля ГАИ, который использовали в апреле 1986 года в Чернобыле. Машина стояла возле восстановленного поста правоохранителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты полностью разворовали Чернобыльскую АЭС – вплоть до дверей. В то же время Украина проводит ротацию персонала станции, которую невозможно было осуществить ранее из-за действий оккупантов.