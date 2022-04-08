Украли даже двери: российские военные разворовали ЧАЭС

Российские оккупанты полностью разворовали Чернобыльскую АЭС – вплоть до дверей. В то же время, Украина проводит ротацию персонала станции, которую невозможно было осуществить ранее из-за действий оккупантов.

Об этом в эфире телемарафона рассказал министр энергетики Герман Галущенко. "ЧАЭС освобождена. Она контролируется нашими военными. Я же насмотрелся там на различные "чудеса", которые наделали [российские] мародеры. Украдено почти все. Они выносили дверь, срывали все, что могли сорвать. Это все происходило в последний день перед тем, как они выходили", – рассказал он.

При этом министр подчеркнул: те российские военные, которые пребывали на станции, получили огромные дозы облучения. Подтверждением этому являются совершавшиеся "с абсолютным непониманием того, что такое радиация" действия оккупантов, которые там:

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принимали пищу в местах, "где зашкаливает дозиметр";

обкладывали радиоактивным песком свои блокпосты;

окапывались в радиоактивном лесу и т.д.

"Однако солдаты исполняли приказы своих командиров, которые отправили их туда. И если исходить из точки зрения человека, понимающего, что такое Чернобыль, можно сделать выводы об интеллектуальном уровне всех этих людей", – отметил министр.

В то же время он подчеркнул: ЧАЭС стала "первым крупным энергетический объектом, возвращенным под контроль Украины". В текущее время там проходит ротация персонала, который россияне фактически держали в заложниках.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российские военные разграбили и разрушили современную аналитическую лабораторию Чернобыльской атомной электростанции, стоимость которой оценивается в шесть миллионов евро. Кроме этого, оккупанты уничтожили документы и архив ЧАЭС, который в течение десятков лет собирали украинцы.