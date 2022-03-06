В Буче заявили о гуманитарной катастрофе из-за обстрелов российских оккупантов

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Российские оккупанты продолжают обстрелы города Буча Киевской области. Из-за этого в населенный пункт невозможно доставить продукты питания и медикаменты.

Об этом сообщили в пресс-службе Бучанского городского совета. Городе несколько суток живет без света, воды, тепла и связи.

"Враг беспощадно продолжает обстреливать все кварталы Бучи: каждый час – борьба за выживание. Община уже несколько суток остается без света, тепла, связи, интернета! Ежедневно почти тысячу сообщений получаем от жителей Бучи и населенных пунктов общины о потребности в продуктах питания, воде, восстановлении коммуникаций. Люди просят помочь больным тем, кто уже несколько суток не может найти родных", – сообщили в пресс-службе.

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Там добавили, большое количество жителей города прячутся в подвалах, при этом оккупанты продолжают обстреливать дома, автомобили, убивать взрослых и детей, грабить магазины.

"Доставить гуманитарные грузы невозможно: община в осаде врага. Нам нужна поддержка, чтобы выстоять и выжить! Помогите спасти жителей общины", – призвали в пресс-службее.

Отметим, российские оккупанты продолжают уничтожать жилую и критическую инфраструктуру Киевской области. Так, агрессор обстрелял дома мирных жителей в Гостомеле и Ирпене.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.

В Киеве во вторник, 1 марта, в результате попадания в телебашню двух, по предварительным данным ракет, погибли пять жителей города.

Мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы и не терять выдержки. Власти продолжают обеспечивать работу города.

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