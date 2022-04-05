В Буче оккупанты обстреляли мирного жителя: военное преступление попало на видео

В Буче Киевской области русские оккупанты несколько раз выстрелили в сторону мирного жителя. Украинец переходил улицу, когда вражеская БМП открыла по нему огонь.

Соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях. О дальнейшей судьбе гражданина ничего не известно (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"На видео, снятом с дрона 3 марта в Буче, российская БМД несколько раз стреляет в сторону мирного человека. Улица Вокзальная", –оворится в сообщении.

Напомним, 3 апреля Украина обвинила российские войска в зверствах по отношению к украинцам в одном из многих городов, отбитых Силами обороны, когда российские войска перегруппировывались для боев на востоке страны.

Видео дня

В РФ отвергли обвинения, назвав их "провокацией" со стороны Украины и даже потребовали созыва срочного заседания Совбеза ООН.

Как сообщал OBOZREVATEL, первые признаки наличия братской могилы в Буче, которую украинские военные выявили после освобождения города от оккупантов, были замечены 10 марта. Около 280 убитых российскими военными людей похоронены возле храма Святого Апостола Андрея Первозванного и Всех Святых ПЦУ.

Нам нужна ваша поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Читайте только проверенную информацию у нас в Telegram-канале. Не ведитесь на фейки!