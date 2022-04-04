После обнародования зверств оккупантов в Украине Россия решила созвать Совбез ООН из-за 'провокации радикалов в Буче'

Россия обратилась к руководству Организации Объединенных наций с целью экстренного созыва Совета безопасности из-за снимков военных преступлений в Буче Киевской области, которые разлетелись по всему миру. Агрессор сделал абсурдное заявление, обвинив в резне мирного населения и мародерстве самих украинцев, якобы состоящих в неких неонацистстких группировках.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс". Кремль призывает собраться членов ООН в понедельник, 4 апреля.

Спикер российского МИД Мария Захарова традиционно "подлила масла в огонь" фейковой повестки РФ на международной арене, заявив, что зверства в Буче – провокация, направленная на срыв дипломатических переговоров.

"В связи с чудовищной провокацией украинских праворадикалов в Буче Россия запрашивает проведение заседания СБ ООН уже завтра", – указано в официальных источниках страны-агрессора.

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