В Бородянке восемь многоэтажек не подлежат восстановлению: их придется снести

В Бородянке Киевской области восемь разрушенных многоэтажных домов придется демонтировать. Эти здания не подлежат какому-либо ремонту или реконструкции.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Гуманитарного штаба Киевщины Алексей Кулеба. В настоящее время в поселке работает около 300 спасателей, которые занимаются разбором завалов (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"В Бородянке восемь разрушенных многоэтажных домов придется демонтировать – они не подлежат ремонту или реконструкции. В настоящее время в поселке работает около 300 спасателей и большое количество волонтеров. Процесс разминирования территорий длится круглосуточно. Город возвращается к жизни. Но она уже никогда не будет такой, как было раньше. Но мы делаем все, чтобы как можно быстрее сделать поселок безопасным и восстановить коммуникации, необходимые для комфортной жизни", – подчеркнул Кулеба.

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Напомним, в поселок Бородянка под Киевом со всей страны едут сотрудники ГСЧС для того, чтобы разбирать завалы домов и искать под ними людей. За месяц, на протяжении которого поселок был под оккупацией, захватчики буквально стерли его с лица земли.

Добавим, что хозяйка квартиры в Бородянке на Киевщине, в которой уцелел шкаф с посудой и керамическим петушком, жива. Женщина смогла эвакуироваться из охваченного войной города и переехать на запад Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, освобожденная от оккупантов Бородянка Киевской области разрушена до основания. В поселке не осталось ни одного целого дома, а под завалами были заживо похоронены люди, скрывавшиеся в подвалах от артиллерийских и ракетных ударов.