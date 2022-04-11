Стала известна судьба хозяйки квартиры в Бородянке, в которой уцелел кухонный шкаф

Хозяйка квартиры в Бородянке на Киевщине, в которой уцелел шкаф с посудой и керамическим петушком, жива. Женщина смогла эвакуироваться из охваченного войной города и переехать на запад Украины.

Об этом сообщило издание Украинская правда. Дом был разрушен в результате авианалета российских оккупантов.

По ее словам, в дом в Бородянке она со своей семьей заселилась сразу после того постройки в 1985 году. К сожалению, через год женщина овдовела – ее муж погиб во время ликвидации аварии на Чернобыльской атомной станции. Позднее скончался старший сын.

Видео дня

Надежда Дмитриевна, так зовут украинку, осталась жить с младшим сыном, который, в свое время, и прибил знаменитый шкаф. К сожалению, два года назад он тоже скончался.

На второй день полномасштабного вторжения оккупантов женщина ушла из дома, чтобы больше в него не вернуться. Несколько дней она пряталась от обстрелов и бомбежек в подвале соседней многоэтажки, прежде чем смогла эвакуироваться.

"Из подвала вышла в одних ботинках, носках, в этой куртке, что сейчас не мне, и платок. Ничего не взяла", – уточнила женщина.

Больше всего она сожалеет, что у нее не осталось ни одной фотографии детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине стала популярной фотография из Бородянки Киевской области, которую разбомбили российские оккупанты. На снимке видно уцелевшие кухонные шкафы со скульптурой Петуха мастера художественной керамики Прокопа Бидасюка, а также посудой.