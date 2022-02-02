В Борисполе патрульные спасли женщину, которой стало плохо на пешеходном переходе

В Борисполе Киевской области во вторник, 1 февраля, правоохранители помогли местной жительнице. Женщине стало плохо прямо посреди пешеходного перехода и она упала на дорогу.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевщины. Инцидент произошел на перекрестке улиц Киевский Путь и Покровская.

"Вчера днем, остановившись на регулируемом перекрестке в Борисполе, инспекторы заметили на пешеходном переходе упавшую посреди дороги гражданку, которая не могла самостоятельно подняться. Полицейские подъехали к потерпевшей, помогли ей и провели на тротуар", – рассказали в полиции.

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В пресс-службе уточнили, что у женщины закружилась голова, она упала, после чего у нее началось кровотечение из носа носом. Поэтому патрульные оказали ей медицинскую помощь.

65-летняя местная жительница отказалась от того, чтобы ей вызвали врачей, но патрульные довезли пенсионерку домой и передали родным.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Киевщине вечером 1 февраля патрульные на автомобиле "фантом" помогли 8-летнему мальчику, который искал свою маму. Ребенок самостоятельно прошел от дома в сторону столицы четыре километра.