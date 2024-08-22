В Белой Церкви загорелись склады: раздавались взрывы. Фото и видео

В Белой Церкви Киевской области 22 августа загорелось складское помещение. Из-за возгорания, предварительно, пострадал один человек. Над ликвидацией пожара работали спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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Как сообщили в ГСЧС, всего на месте происшествия работали 20 спасателей и 6 единиц техники. В 19.02 пожар в районе ул. Матросова ликвидировали.

Огонь вспыхнул на одном из складов вечером. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения. Огонь успел охватить площадь в 300 кв.м., прежде чем его одолели.

Отдельно спасатели работали и над охлаждением соседних складских помещений, чтобы огонь не перекинулся на них и не увеличилась площадь горения.

Несколько местных пабликов сообщили, что в Белой Церкви якобы загорелся склад, где хранились фейерверки. Примечательно, что эту тему сразу подхватили захватчики, пропагандисты которых заявили о "пожаре на складе боеприпасов".

На самом деле, информация о возгорании склада с фейерверками пока официально не подтверждена. Спасатели отметили, что "в складских помещениях, по предварительным признакам, может быть пиротехника, но это уже точно установят правоохранители".

Так или иначе, однако несколько очевидцев сообщили, что слышали взрывы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева 21 августа произошел пожар возле станции метро "Почайная". Огонь возник рядом с ТЦ "Городок", на 2 этаже шестиэтажного офисного здания. Спасатели деблокировали двоих из лифтовой кабины и вывели их на свежий воздух; к счастью, люди не пострадали.

Ранее между станциями "Лесная" и "Черниговская" загорелась трава в непосредственной близости от линии метро. Из-за чрезвычайных событий даже останавливали движение поездов.

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