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В Белой Церкви загорелись склады: раздавались взрывы. Фото и видео

Михаил Левакин
Происшествия
2 минуты
1,2 т.
В Белой Церкви загорелись склады: раздавались взрывы. Фото и видео

В Белой Церкви Киевской области 22 августа загорелось складское помещение. Из-за возгорания, предварительно, пострадал один человек. Над ликвидацией пожара работали спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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Как сообщили в ГСЧС, всего на месте происшествия работали 20 спасателей и 6 единиц техники. В 19.02 пожар в районе ул. Матросова ликвидировали.

В Белой Церкви загорелись склады: раздавались взрывы. Фото и видео

Огонь вспыхнул на одном из складов вечером. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения. Огонь успел охватить площадь в 300 кв.м., прежде чем его одолели.

В Белой Церкви загорелись склады: раздавались взрывы. Фото и видео

Отдельно спасатели работали и над охлаждением соседних складских помещений, чтобы огонь не перекинулся на них и не увеличилась площадь горения.

Несколько местных пабликов сообщили, что в Белой Церкви якобы загорелся склад, где хранились фейерверки. Примечательно, что эту тему сразу подхватили захватчики, пропагандисты которых заявили о "пожаре на складе боеприпасов".

В Белой Церкви загорелись склады: раздавались взрывы. Фото и видео
В Белой Церкви загорелись склады: раздавались взрывы. Фото и видео

На самом деле, информация о возгорании склада с фейерверками пока официально не подтверждена. Спасатели отметили, что "в складских помещениях, по предварительным признакам, может быть пиротехника, но это уже точно установят правоохранители".

В Белой Церкви загорелись склады: раздавались взрывы. Фото и видео

Так или иначе, однако несколько очевидцев сообщили, что слышали взрывы.

В Белой Церкви загорелись склады: раздавались взрывы. Фото и видео

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева 21 августа произошел пожар возле станции метро "Почайная". Огонь возник рядом с ТЦ "Городок", на 2 этаже шестиэтажного офисного здания. Спасатели деблокировали двоих из лифтовой кабины и вывели их на свежий воздух; к счастью, люди не пострадали.

Ранее между станциями "Лесная" и "Черниговская" загорелась трава в непосредственной близости от линии метро. Из-за чрезвычайных событий даже останавливали движение поездов.

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