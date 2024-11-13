Упал, загорелся и начал взрываться: под Киевом во время российской атаки сбили 'Шахед'. Фото и видео

В среду, 13 ноября, в Вишневом Киевской области упал российский "Шахед", сбитый силами противовоздушной обороны. После этого дрон-камикадзе начал гореть, что сопровождалось несколькими взрывами.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. Информация о пострадавших пока не поступала.

"Шахед" упал в Вишневом. После падения – дымился, вспыхнул и начал взрываться", – говорится в сообщении.

На опубликованном в соцсетях видео можно увидеть, как сбитый дрон-камикадзе пылает и это сопровождается несколькими взрывами.

Напомним, в Киеве полицейские взрывотехники разрядили два вражеских БпЛА, которые не сдетонировали после падения. Дроны-камикадзе упали во время ночной атаки на город в четверг, 7 ноября.

В Броварском районе Киевской области местные жители обнаружили российский дрон-камикадзе, не сдетонировавшийся при падении. Чтобы удалить боевую часть "Шахеда" на место вызвали саперов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Вышгородском районе Киевской области на территории промышленной зоны обнаружили боевую часть БпЛА "Герань" (Shahed-136). На место происшествия вызвали саперов ГСЧС.

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