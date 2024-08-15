Упал в подвал и оказался под завалом: в Киеве спасатели пришли на помощь мужчине. Фото

В Дарницком районе Киева мужчина упал в подвал и очутился под элементами конструкций здания. Чтобы деблокировать потерпевшего, на место вызвали спасателей.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Причины данного происшествия установят правоохранители.

По словам спасателей, 5 августа в 11:41 к ним поступило сообщение, что в Дарницком районе Киева на 53-й Садовой улице человек находится под завалом.

"На территории частного дома, по предварительной информации, мужчина упал в подвал и оказался под элементами конструкций здания. Пострадавшего получили с помощью спасательных ношей и аварийно-спасательного снаряжения, после чего передали работникам скорой", – добавили в ГСЧС.

Напомним, в селе Новые Петровцы Киевской области бойцы ГСЧС благодаря дрону не только вовремя обнаружили пожар, но и спасли жизнь мужчины. Пострадавший спал на пеньке среди горящей травы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева мужчина упал в яму в отселенном здании и травмировался. Чтобы помочь пострадавшему и достать его с глубины 8 метров, на место вызвали спасателей.

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